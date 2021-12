Vehículo chino explorará en la Luna un "misterioso" objeto cuadrado

El vehículo lunar chino Yutu 2 detectó en la superficie del satélite una formación aparentemente cuadrada bautizada en el país como "misterioso cobertizo", informó el portal gubernamental "Our Space" en la red social Wechat, recoge hoy el portal chino Sohu.

El Yutu 2, que comenzó una expedición de 36 meses el pasado octubre, avistó el mes pasado en el horizonte lunar el extraño promontorio, del que se encuentra a 80 metros de distancia, según Our Space, portal asociado a la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA).

El objeto llamó la atención de los científicos, que decidieron enviar el vehículo rumbo hacia él.

El Yutu 2, nombre que significa "conejo de jade", se encuentra en la cara oculta de la Luna y se calcula que necesitará dos o tres meses para llegar hasta el "misterioso cobertizo".

El vehículo llegó a la Luna a bordo de la nave no tripulada Chang'e-4 en 2019 y tiene como misión explorar la cara oculta de la Luna.

Cuenta con seis ruedas, dos paneles solares para su alimentación, un radar y múltiples cámaras para explorar dicha parte del satélite, cuya rotación natural es frenada por la gravedad terrestre, lo que hace que siempre veamos una misma mitad.

Expertos chinos vaticinaron poco después del lanzamiento de la Chang'e-4 que habría "descubrimientos sorprendentes" en la cara oculta de la Luna, en la cual se podría desvelar "información profundamente escondida".

Yutu-2 made the first-ever soft landing on the far side on the Moon in Jan. 2019. The rover and Chang'e-4 lander are now into their 37th lunar day of activities and Yutu-2 could be approaching a total drive distance of 900 metres. https://t.co/d7bzf8Qx4J