Hubble detectó rocas escapando del asteroide desviado por la misión DART en 2022

El telescopio espacial Hubble observó un enjambre de rocas que posiblemente se desprendieron de la superficie del asteroide Dimorphos, después de que la sonda DART se estrellara deliberadamente contra él para intentar desviarlo, en lo que fue la primera prueba de defensa planetaria.

Las fotos indican que el tamaño de las 37 rocas expulsadas del asteroide oscila entre 1 y 6,7 metros de diámetro, se alejan a una velocidad aproximada de un kilómetro por hora y su masa total equivale aproximadamente al 0,1% de la masa de Dimorphos, que tiene unos 160 metros.

