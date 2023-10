La Región Metropolitana tendrá un nuevo Planetario, el más moderno de Chile

La Municipalidad de Huechuraba dio inicio a la construcción de su Planetario, que estará emplazado en la explanada del edificio consistorial y, asegura, será el más moderno del país y también "permitirá acercar la ciencia a la comunidad, democratizando el conocimiento".

El alcalde Carlos Cuadrado encabezó en la víspera, junto a estudiantes, vecinos y astrónomos invitados, el hito de la colocación de la primera piedra.

"El acceso a la ciencia no puede estar mediado por la plata que se tenga o no, para comprar una entrada. El acceso a la cultura no puede estar mediada por el dinero para que una persona, un ser humano acceda a la belleza. El dinero no puede ser la justificación de un ciudadano para cumplir con su deber de hacer deporte. Y, por lo tanto, estamos haciendo la sociedad que muchos soñaron. Y que en Huechuraba se ha ido instalando con justicia social en todos los ámbitos", reflexionó el jefe comunal.

En la instancia participó el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, representado por la encargada de Extensión del Observatorio Astronómico Nacional, astrónoma Andrea Mejías, quien destacó el proyecto pues "el desarrollo de un país se hace con ciencia, con tecnología, con innovación y esas nuevas ideas vienen de los científicos, ya sea desde la astronomía o desde cualquier otra área".

También asistió el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), cuyo encargado de Contenidos Audiovisuales, astrónomo José Utreras, resaltó que el Planetario es "maravilloso porque es de cierta manera tomar la responsabilidad que tenemos con el resto de las personas, aceptar el hecho que somos la capital mundial de la astronomía".

"Es algo que en realidad necesitamos. Los planetarios no solamente sirven como una herramienta para observar el universo desde cerca, sino también para motivar las futuras generaciones a tener un interés científico", subrayó.

El alcalde Cuadrado colocó la primera piedra del Planetario de Huechuraba.

Las instalaciones tendrán capacidad para 93 personas, y contará con proyectores digitales, una pantalla en 180 grados de aluminio microperforado, y audio y softwares especiales para la presentación de espectáculos astronómicos; todo dentro de una cúpula de 200 metros cuadrados y de 16 metros de diámetro.

Estará equipado con el software Digistar 7, que se encuentra conectado con otros planetarios alrededor del mundo.

El plazo para la ejecución de las obras es de 300 días, por lo que se estima que será entregado a mediados de 2024.