Israel lanzó su primera misión a la Luna con testimonios de víctimas del Holocausto

El módulo no tripulado israelí "Bereshit" fue lanzado este jueves con éxito al espacio por un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX desde Cabo Cañaveral (Florida) para cumplir una histórica misión a la Luna, en cuya superficie se posará el 11 de abril si todo sale como está programado.

A la hora prevista, las 20.45 horas locales (22.45 hora chilena), el Falcon 9 despegó con "Bereshit", un módulo que pesa apenas 585 kilos, mide unos 1,5 metros y ha costado 100 millones de dólares, el satélite indonesio Nusantara Satu y un laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3

Una vez que fue puesto en una órbita geoestacionaria por el Falcon 9, el "Bereshit" (Génesis, en hebreo) viajará alrededor de la Tierra durante siete semanas hasta alcanzar la velocidad necesaria para su encuentro con el satélite.

Esta es la primera misión privada a la Luna y el primer viaje espacial de la historia sufragado enteramente por donaciones y dedicado a fines educativos.

SpaceIL, una entidad privada y sin fines de lucro que junto al grupo estatal Industria Aeroespacial de Israel (IAI) está a cargo del proyecto, que comenzó como una idea para un concurso de la empresa tecnológica Google, luego cancelado.

"Lo que hace esta misión única es que Israel es un país pequeño, tan pequeño como Nueva Jersey y es la primera vez que un país tan pequeño busca alcanzar la Luna y aterrizar seguros", dijo Yigal Harel, cabeza del Programa Espacial de SpaceIL.

"También somos la primera misión lunar en utilizar lanzamientos comerciales", abundó Harel la víspera del lanzamiento durante una rueda de prensa ofrecida en Orlando (centro de Florida).

Harel también enfatizó el interés de todos los que están detrás de esta misión en que los niños de Israel y de todo el mundo se "entusiasmen" con los programas espaciales.

A quien ya ha entusiasmado el proyecto es al astronauta retirado estadounidense Buzz Aldrin, el segundo ser humano en pisar la Luna, en 1969. "Si la misión de SpaceIL es exitosa, Israel se transformará en el cuarto país del mundo en llevar un artefacto a la Luna. Buena suerte 'Bereshit'", escribió en Twitter. Los otros tres países son EE.UU., la URSS (hoy Rusia) y China.

If the #SpaceIL mission is successful this Thursday, Israel will become the fourth country to land an aircraft on the moon. Good luck, Beresheet!🚀 https://t.co/aO5R50eaKY