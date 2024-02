Tras medio siglo, "EEUU volvió a la Luna": NASA confirma exitoso arribo de la misión Odiseo

La nave Odiseo, de la empresa privada Intuitive Machines, se posó este jueves sobre la superficie de la Luna, concretando el primer alunizaje de Estados Unidos en más de medio siglo.

La misión contemplaba que el módulo tocara el satélite de la Tierra a las 17:49 hora local del este estadounidense (19:49 de Chile), pero "maniobras de corrección" pospusieron el alunizaje hasta las 18:24 del este (20:24 en Chile).

UPDATE: The @Int_Machines ' lunar lander will orbit the Moon one additional time before landing on the surface. Touchdown is now targeted for 6:24pm ET (2324 UTC). Our live coverage will begin at 5pm EST (2200 UTC). https://t.co/jBsOhpZOJg https://t.co/by4tODUUKs

Llegada esa hora, pasaron varios minutos en que, debido a problemas de señal, no se confirmaba el alunizaje exitoso.

"Tensos momentos en la sala de control", comentaron durante dichos instantes en la transmisión oficial.

"Estados Unidos volvió a la Luna", declaró poco después la NASA, para alivio de los equipos técnicos y de quienes, desde todas partes del mundo, seguían este nuevo hito de la historia espacial.

El alunizaje tuvo lugar en las inmediaciones del macizo de Malapert, a unos 300 kilómetros del polo sur del satélite, un área llena de "incertidumbre", había adelantado la agencia estadounidense.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU