China dio nuevo salto en su empeño espacial: Posó a un robot explorador en el suelo de Marte

El módulo de aterrizaje que transporta el primer róver enviado por China a Marte aterrizó hoy con éxito en el planeta rojo, anunció la Administración Nacional del Espacio (CNSA) del gigante asiático.

El explorador Zhurong - bautizado así por el dios del fuego según la antigua mitología china- va dentro de la sonda Tianwen-1, lanzada en julio de 2020 y que entró con éxito en la órbita marciana el pasado 24 de febrero, investigando potenciales lugares de aterrizaje por más de dos meses.

El artefacto se posó sin incidentes en Utopia Planitia, una vasta llanura en el hemisferio norte del planeta rojo.

The lander carrying China's first Mars rover #Zhurong has touched down on the Red Planet, the China National Space Administration confirmed on Saturday morning. Zhurong has been designed to operate in the Red Planet for at least 90 Martian days.



