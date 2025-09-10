¿Estamos solos en el universo? NASA halló indicios de vida pasada en Marte

La NASA anunció este miércoles el descubrimiento de posibles indicios de vida pasada en Marte, en una muestra de roca recolectada por el róver Perseverance en el planeta rojo.

"Este hallazgo de nuestro increíble róver Perseverance es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte", declaró Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, durante una conferencia de prensa.

"Es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua. Y eso habría sido algo que existía hace millones de años, nada que esté presente allí", añadió la doctora.

La posible biofirma se encuentra en una roca llamada "Cheyava Falls", que fue recolectada por el rover el año pasado en un antiguo lecho seco de un río en el cráter Jezero.

El hallazgo de la NASA se publicó este miércoles en la revista Nature y fue ampliado por la agencia espacial estadounidense durante la conferencia de prensa, a la que también asistió su administrador interino, Sean Duffy.

Nódulos minerales

Durante la misma comparecencia, científicos de la NASA compartieron una serie de imágenes del posible descubrimiento, tomadas por el róver, que corresponden a nódulos minerales que podrían haberse formado en procesos químicos prebióticos o microbianos, ambos relacionados con la vida.

La científica de la NASA Katie Scott Morgan dijo que eligieron el cráter Jezero para que el róver aterrizara en él en 2021 "porque está en una ubicación entre los terrenos más antiguos de Marte, frente a algunas de las rocas más antiguas en cualquier lugar del sistema polar".

"Jezero fue definitivamente el sitio de un antiguo lago. Tenemos dos valles de ríos que entran en el cráter y una salida del valle de ERISA desde el cráter, a través de la cual la lava fluía fuera del cráter", explicó.

Tras varios años descartando zonas del lugar, la atención de la misión se centró en un afloramiento rocoso llamado "Bright Angel" en el que el róver encontró una roca con texturas inusuales y en ella las mencionadas señales de posible vida.

Traer rocas a la Tierra choca con el corte presupuestario que planea Trump

Sin embargo, aclaró que la verificación de si se trata de una señal de vida "requiere más trabajo y estudio", por lo que destacó la importancia de traer las muestras a la Tierra para un análisis más detallado.

Esta petición choca con algunas decisiones recientes del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que prevé reducir el presupuesto de la NASA y abandonar la vuelta a la Tierra de muchas muestras de misiones espaciales.

No obstante, Nicola Fox concluyó que hoy están "un paso más cerca de responder una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿estamos realmente solos en el universo?".