Moléculas precursoras de la vida fueron detectadas en el espacio interestelar

La investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Susana Iglesias-Groth descubrió en un sistema estelar de la Nube de Perseo la existencia de triptófano, un aminoácido indispensable para la formación de proteínas y para el desarrollo de organismos vivos.

Se trata de un hallazgo del que informó este martes el Instituto de Astrofísica de Canarias y que se publicó en la revista Monthly notices of the royal astronomical society.

El triptófano es uno de los 20 aminoácidos que se consideran esenciales para la formación de proteínas, macromoléculas clave para el desarrollo de la vida en la Tierra, explicó el IAC.

Este aminoácido presenta muchas huellas espectrales en el rango del infrarrojo, tal y como había caracterizado previamente en el laboratorio Iglesias-Groth.

