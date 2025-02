NASA actualizó cálculos: Asteroide 2024 YR4 no es una amenaza para la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) informó que nuevos cálculos redujeron a mínimos estadísticos la probabilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte a la Tierra en el año 2032.

"La probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4 ha caído al 0,004 por ciento. Se espera que pase de manera segura al lado de la Tierra", indicó dijo la NASA en sus redes sociales.

The impact probability of asteroid 2024 YR4 has dropped to 0.004%. It's expected to safely pass Earth in 2032.



Read the full update: https://t.co/wirnWv6FYE pic.twitter.com/AKXma5eVoT