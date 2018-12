Rumbo a Mercurio y el Sol en el año en el que murió Hawking: Las mayores historias de la ciencia de 2018

El ser humano sigue con la vista puesta en Marte, donde acaba de aterrizar la misión InSight, aunque los límites de la exploración espacial también se expandieron hacia Mercurio y el Sol, en el año en que falleció el autor de gran parte de los descubrimientos de la astrofísica moderna, Stephen Hawking.

El momento más emocionante del año científico fueron los "siete minutos de terror" que vivió el módulo espacial InSight justo antes de aterrizar en la superficie de Marte, cuando tenía que reducir su velocidad de casi 20.000 kilómetros por hora hasta cinco.

En la sala de control del Laboratorio de Propulsión de la NASA en Pasadena (California, EE.UU.) desde el que se siguió el amartizaje, el silencio era denso y solo roto por la voz de la técnica que informaba de las diversas fases del descenso.

"Te siento, Marte, y pronto conoceré tu corazón. Con este aterrizaje a salvo, estoy aquí. Estoy en casa", saludaba InSight en su cuenta de Twitter ya a salvo en el planeta, desde donde ha enviado varios selfis y fotos del terreno que le circunda.

I feel you, #Mars – and soon I’ll know your heart. With this safe landing, I’m here. I’m home. #MarsLanding https://t.co/auhFdfiUMg

Un terreno donde analizará el interior y la composición del planeta en una zona conocida como Elysium Planitia, un lugar lejano del polo sur, donde se originó otro de los temas más destacados de este año.

Our @NASAInSight spacecraft stuck the #MarsLanding!



Its new home is Elysium Planitia, a still, flat region where it’s set to study seismic waves and heat deep below the surface of the Red Planet for a planned two-year mission. Learn more: https://t.co/fIPATUugFo pic.twitter.com/j0hXTjhV6I