Chile, muy cerca de ser el primer país en proteger por ley los neuroderechos

Chile se encuentra a solo un paso de convertirse en el primer país del mundo que contempla los neuroderechos en su Constitución, un proyecto que miran con lupa académicos, organismos internacionales y grandes compañías tecnológicas, y que recientemente se aprobó por unanimidad -39 votos a favor y ninguno en contra- en el Senado.

Esta iniciativa (Boletín N° 13828-19), que todavía debe aprobarse en la Cámara de Diputadas y Diputados, busca modificar un artículo de la ley fundamental con el objetivo de definir por primera vez en la historia la identidad mental como un derecho no manipulable y así protegerlo de los inminentes avances de la inteligencia artificial y la neurociencia.

"Este proyecto va a marcar un camino en el mundo y va a servir para abrir el camino a unos nuevos derechos humanos, los neuroderechos", afirmó Guido Girardi (PPD), el senador opositor que catapultó esta propuesta.

A juicio del congresista, "Chile va a ser el barco insignia, el primer piloto que va regular los neuroderechos para que estas tecnologías sean usadas para el bien de los humanos, para la igualdad, para la equidad, y no para controlar el mundo. Por eso que esto es tan importante. Estoy muy orgulloso de que este proyecto haya sido aprobado".

Desde la oposición, aunque con el apoyo transversal de todo el espectro político, están impulsando una pionera agenda que incluye, además de la enmienda a la Carta Magna, un proyecto de ley para regular y proteger los neuroderechos, que también está cerca de aprobarse y es único en el mundo.

La idea llegó a Chile en 2019 de la mano del neurobiólogo español Rafael Yuste, catedrático de la Universidad de Columbia (EE.UU.) y portavoz del Grupo Morningside, un colectivo de académicos que recorre el mundo advirtiendo a los Gobiernos de la necesidad de proteger este tipo de derechos.

Para los expertos, los rápidos avances de las grandes empresas tecnológicas como Facebook, IBM o Neuralink (del magnate Elon Musk) en materia de neurotecnología e inteligencia artificial entrañan oportunidades científicas, pero también posibles riesgos ante la posibilidad de alterar cognitivamente la mente humana.

CINCO EJES

El proyecto de ley cuenta con cinco ejes básicos: el derecho a la privacidad mental, a la identidad personal, al libre albedrío de pensamiento, al acceso equitativo a las tecnologías que aumenten las capacidades humanas y a la protección contra sesgos y discriminación.

La norma modifica el artículo 19, número 1°, de la Constitución en el siguiente sentido: "La integridad física y psíquica permite a las personas gozar plenamente de su identidad individual y de su libertad. Ninguna autoridad o individuo podrá, por medio de cualquier mecanismo tecnológico, aumentar, disminuir o perturbar dicha integridad individual sin el debido consentimiento. Solo la ley podrá establecer los requisitos para limitar este derecho y los que debe cumplir el consentimiento en estos casos".

De aprobarse la reforma constitucional o la ley, algo que presumiblemente podría tener lugar en los próximos meses, Chile se pondría a la cabeza en materia de neuroderechos en todo el mundo, incluso por delante de Estados Unidos, donde el Grupo Morningside también presentó la iniciativa recientemente al entorno deL presidente Joe Biden.

La senadora Carolina Goic (DC) señaló que "esto no es de derecha o de izquierda; esto tiene que ver con nuestro futuro. Aquí está la respuesta concreta que entregamos para que las personas no puedan ser manipuladas con la tecnología, para que los avances de la era digital, de la inteligencia artificial, sean a beneficio de la gente y no en contra".

La legisladora destacó, además, "el compromiso del propio Presidente en este proyecto, el trabajo conjunto".