Adolescente chilena moderará panel de Congreso Internacional de Inteligencia Artificial

La vocera de la Fundación Tremendas, Trinidad Matta, de 15 años, participará moderando el primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, Neuroderechos, Plataformas Digitales y Metaverso.

La estudiante de segundo medio, activista e integrante en la Comisión de Neuro Derechos e Inteligencia Artificial, del Congreso Futuro, moderará el panel "Regulaciones de neurotecnologías: desafíos para la democracia".

"Las niñas y mujeres en las ciencias aportan una nueva perspectiva. La participación en estos espacios es fundamental para promover el crecimiento y la innovación. No podemos construir un futuro mejor si no consideran nuestras voces, nuestras ideas y nuestra creatividad en el presente. No hay futuro sin tecnología, no hay futuro sin las niñas", dijo.

El evento que se realizará este fin de semana en el Congreso de Santiago, busca resolver consultas cruciales sobre el futuro de la relación entre la tecnología y el ser humano.

La instancia tendrá como principal expositor al director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, Rafael Yuste, como también contará con la presencia de cinco ministros de Estado.

También participarán los académicos chilenos Carlos Amunategui, Isabel Cornejo, Lorena Donoso, Ciro Colombara y Ramiro Orias, miembro del Comité Jurídico Interamericano (CJI).