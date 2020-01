Ex presidenta de Irlanda: El desafío de Chile es comprometer la Constitución con el bienestar de todos sus ciudadanos

La ex presidenta de Irlanda Mary Robinson encabezó este martes la charla magistral de la segunda jornada de la edición 2020 del Congreso Futuro, donde habló sobre la contingencia en Chile a raíz de la crisis social iniciada el 18 de octubre y el proceso constituyente que parte en abril con el plebiscito.

La integrante de The Elders, organización por la paz convocada por Nelson Mandela, destacó la labor de Congreso Futuro como un evento que ayuda a informar y educar a las personas en un momento como éste.

"Aprecio al Congreso del Futuro, que se vea como un rol en el repensamiento, en la reestructuración para desarrollar una sociedad que pueda tomar las expectativas y derechos de todos los ciudadanos", declaró la abogada experta en DD.HH. e igualdad de género.

Además, analizó los desafíos que vamos a vivir como país este 2020, expresando que "el desafío será cambiar a Chile (...) uno de los países más desiguales de América Latina, hacia uno comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos en una nueva Constitución democrática".

"El desafío será cambiar #Chile hacia uno comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos en una nueva Constitución democrática”, comenta #MaryRobinson en #CFdía2. #CongresoFuturo2020 #IdeasParaUnNuevoMundo pic.twitter.com/CQquJ3ncaq — Congreso Futuro (@congresofuturo) January 14, 2020

Thomas Bossert: Queremos igualdad en todo el sistema de salud

Más temprano expuso Thomas Bossert, director del Programa de Sistemas de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública en Harvard.

El profesional comentó el proceso constituyente en Chile, asegurando que se pueden hacer modificaciones en salud pensando en el futuro, aunque advirtió de algunos puntos a considerar cuando sea el momento de actualizar el actual sistema.

"La descentralización de la salud no debería ser el fin en sí mismo, necesitamos pensar en qué queremos lograr con los cambios en el sistema de salud. En Harvard postulamos que lo primero es mejorar la calidad para los pacientes de un país, pero también tenemos que asegurarnos que la gente esté satisfecha con su sistema de salud y, como aprendimos en octubre en Chile, la gente no está muy contenta", indicó.

Bossert agregó que se debe asegurar que "haya protección financiera, es decir, que las personas no sean excluidas del sistema por no tener el dinero para pagar y, sobre todo, no queremos un sistema que sea mejor para los ricos y peor para los pobres, queremos igualdad en todo el sistema de salud".

"El mejorar la salud es particularmente importante en #Chile. En el proceso de descentralizacion de la salud, se puede mejorar la equidad para las personas", comenta #ThomasBossert en #CFdía2.#CongresoFuturo2020 #IdeasParaUnNuevoMundo pic.twitter.com/j7S2BCSudv — Congreso Futuro (@congresofuturo) January 14, 2020

La segunda jornada del evento continuará con un panel sobre inteligencia artificial y sus aplicaciones en la actualidad, cómo los videojuegos pueden resultar en una forma de aprendizaje, y el cierre será con un panel denominado "Proteger", centrando en la crisis climática y el cuidado del planeta.