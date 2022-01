El "Reloj del Apocalipsis" vuelve a marcar 100 segundos para el fin del mundo

La humanidad se encuentra a tan sólo 100 segundos de su fin, empujada por la amenaza nuclear, la crisis climática y la pandemia de Covid-19, advirtió este jueves el "Reloj del Apocalipsis", una herramienta simbólica diseñada por científicos para alertar sobre las amenazas al planeta.

El reloj del Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos volvió a marcar las 23:58:20 horas, lo mismo que en su edición de 2020, por lo que el planeta sigue a apenas 100 segundos del ocaso.

"La decisión no sugiere que la situación de seguridad internacional se haya estabilizado. Por el contrario, el Reloj sigue estando lo más cerca que ha estado nunca del apocalipsis que acabará con la civilización porque el mundo continúa atrapado en un momento extremadamente peligroso", explicó la organización.

