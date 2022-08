Equipo científico liderado por chileno realizó hallazgo que cambiará el tratamiento de las alergias

Fernando Sepúlveda, bioquímico de la Universidad de Chile, y la científica Gaël Ménasché lideran al equipo del Instituto Imagine del Hospital Necker-Enfants Malades que descubrió el rol clave que tendría un gen, conocido como Rab44, en esta reacción del sistema inmunológico que afecta a más de 30 por ciento de la población mundial

El hallazgo, publicado en la revista The Journal of Allergy and Clinical Immunology, puede permitir avanzar en fórmulas terapéuticas que inhiban la acción de este gen y, de esa forma, prevenir y bloquear las alergias en etapas tempranas.

El equipo encabezado por Fernando Sepúlveda y Gaël Ménasché logró inactivar el gen Rab44 y así reducir de forma considerable el proceso que desencadena todo tipo de alergias. Los diversos fármacos contra las alergias que existen en la actualidad "inhiben la acción de los mediadores inflamatorios o inhiben eventos que vienen después de la liberación. Inhibir la expresión de Rab44 permitiría actuar en etapas más tempranas que eso", afirma el bioquímico de la U. de Chile.

Según la Organización Mundial de Alergias, entre el 30 y el 40 por ciento de la población mundial sufriría algún tipo de alergia. Los especialistas estiman que estas cifras crecerán a futuro por factores como el cambio climático, la polución, la mala alimentación y el uso inadecuado de medicamentos, entre otros.

"Lo que se hizo en este trabajo fue investigar el rol de este gen, de esta proteína, en la función de la degranulación mastositaria, un proceso que ocurre en etapas tempranas de las alergias y que conduce a la liberación de mediadores inmunes inflamatorios, lo que activa el estado de alergia en las personas", detalló Sepúlveda.

"El estudio nos permitió ver que al inhibir la expresión de este gen los mastocitos eran menos capaces de liberar estos mediadores inflamatorios y, por lo tanto, disminuir el fenotipo de alergias", explicó el experto.