Amigos y familiares despiden a Stephen Hawking en un funeral privado en Cambridge

Centenares de personas, entre familiares y amigos, entre ellos el actor Eddie Redmayne -quien interpretó a Stephen Hawking en la película "The Theory of Everything"- dieron este sábado el último adiós al famoso científico en un funeral privado celebrado en Cambridge.

En una jornada gris y lluviosa, el servicio religioso tuvo lugar en la iglesia de la Gran Santa María, de la Universidad de Cambridge, a pesar de que el prestigioso matemático y cosmólogo, fallecido el pasado día 14 a los 76 años, era ateo.

Centenares de personas se dieron cita a lo largo del recorrido que tomó el cortejo fúnebre por la ciudad universitaria, desde la casa de Hawking, en el oeste de la población, hasta el centro, donde está la iglesia.

Al llegar el cortejo fúnebre, las campanas del templo repicaron 76 veces, una por cada año de la vida de Hawking, quien padecía desde muy joven esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que lo dejó en silla de ruedas y le obligó a comunicarse desde los años ochenta a través de un sintetizador de voz.

Durante el funeral, el actor Eddie Redmayne leyó un pasaje del libro del Eclesiastés, del Antiguo Testamento, y también hizo lo mismo el astrónomo Martin Rees, mientras que el hijo mayor de Hawking, Robert, y el profesor Fay Dowker, antiguo alumno del científico, fueron los encargados de pronunciar los halagos al cosmólogo.

Las cenizas de Hawking serán colocadas junto a la tumba de Isaac Newton en la Abadía de Westminster, en Londres, durante un servicio religioso que tendrá lugar el próximo 15 de junio.