Chequeo: Es falso que la NASA haya confirmado "la existencia de un universo paralelo"

Por redes sociales y en varios medios de comunicación chilenos y extranjeros ha circulado profusamente la información de que la NASA había confirmado "la existencia de un universo paralelo", dentro del que, incluso, "el tiempo corre hacia atrás".

¿Es real la información? No. La agencia espacial estadounidense no se ha pronunciado recientemente sobre un universo paralelo, ni en sus comunicados recientes ni en su cuenta oficial de Twitter.

Entonces, ¿cómo surgió esta información FALSA? El sitio colombiano dedicado a la caza de "fake news" Colombiacheck publicó un análisis aclarando el origen de la supuesta confirmación, explicando que los reportes se tratan de una malinterpretación de un artículo de hace unos meses que buscaba explicaciones para los resultados de un experimento de hace unos años.

Varios de los medios que en las últimas horas han replicado esta información citaron como fuente al medio de Bangladesh Dhaka Tribune. El artículo de este medio, que fue publicado el lunes, da como fuente al Daily Star.

Por su parte, el Daily Star, que publicó su nota el 17 de mayo, cita como fuente un artículo de New Scientist publicado el 8 de abril. Ese artículo se titula "We may have spotted a parallel universe going backwards in time" ("Puede que hayamos descubierto un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo").

A su vez, el artículo de New Scientist cita a Peter Gorham, que no trabaja para la NASA sino que es profesor de física de la Universidad de Hawái, popularmente conocida como UH, en Estados Unidos.

Gorham es parte del equipo de científicos que está a cargo de la Antena Antártica de Impulso Transitivo (ANITA, por sus siglas en inglés). Esta antena, según la UH, es "un radiotelescopio para detectar neutrinos de rayos cósmicos de energía ultra-alta desde un globo científico que vuela sobre el continente de la Antártida" y "el primer observatorio de la NASA (que financia el proyecto) de neutrinos de cualquier tipo".

En New Scientist se relata un experimento realizado por el equipo de ANITA en 2016 (y publicado en un paper en 2018) en el que detectaron neutrinos pero no viniendo desde el cielo, como esperaban, sino desde el suelo.

Una de las posibles explicaciones para este fenómeno que sorprendió a los científicos, explica el artículo, es que los neutrinos hayan venido de un universo paralelo.

Sin embargo, Colombiacheck alerta que al hacer una búsqueda por la web, excluyendo el mes de mayo, New Scientist es el único medio que habla de esta explicación para el descubrimiento de Gorham y su equipo.

En una entrevista de ese medio con su universidad en 2018, Gorham explicó que es probable que su equipo haya descubierto un nuevo tipo de partícula y que, por lo tanto, estemos ante un nuevo modelo de la física. Pero no menciona la posibilidad de un universo paralelo. De hecho, en esa conversación no se menciona nada sobre ese fenómeno.

En la entrevista con New Scientist, Gorham explicó que una hipótesis que surgió era una "con la que no todo el mundo estaba cómodo". Pero esta cita no era en referencia, como dijeron varios medios, a la existencia de un universo paralelo.

En cambio, se refiere a lo siguiente: es posible que los neutrinos hayan atravesado todo nuestro planeta (de norte a sur, pasando por el centro de la Tierra) y por eso el globo de ANITA los haya detectado viniendo desde el suelo de la Antártida. Pero los neutrinos no tienen la capacidad de atravesar la materia, aunque sí tienen la capacidad de transformarse en otra partícula, tau lepton, que sí lo puede hacer. Entonces, la hipótesis es que los neutrinos se hayan transformado en tau leptones, hayan atravesado el planeta, y luego se hayan reconvertido en neutrinos.

Más adelante en su artículo, New Scientist entrega su propia hipótesis, citando a otros científicos: una posible explicación esta transformación y retransformación de los neutrinos es la existencia de un universo paralelo. En cualquier caso, esta idea no se ha comprobado.