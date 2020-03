Freeman Dyson, legendario físico, matemático y visionario tecnológico, murió a los 96 años

El físico y matemático Freeman Dyson, una leyenda con un trabajo revolucionario en campos como la cuántica y la astrofísica, falleció este viernes a los 96 años en un hospital cerca de Princeton (Nueva Jersey, EE.UU.).

Su muerte fue confirmada por el Institute for Advanced Study (IAS), la institución en la que trabajó durante más de 60 años.

"I have found that the art of weaving sentences into a story can be as creative as the art of weaving ideas into a theorem."



