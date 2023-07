Importante conferencia reúne a científicos e investigadores de todo el mundo por primera vez en Chile

En el Hotel Intercontinental, de Las Condes, se está realizando la 14th International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials, conferencia que reúne a científicos e investigadores de todo el mundo para discutir y exponer sobre el comportamiento de materiales, y que aterrizó de manera inédita en Latinoamérica.

Esta actividad, que nació en 1971 en Japón, llegó por primera vez a Chile este miércoles, gracias a la organización del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de Santiago (Usach).

"Es algo muy importante porque el avance científico en materia mecánica de materiales permite ir avanzando en la dirección del desarrollo tecnológico de Chile. Como país tenemos muchos recursos y cualquier avance puede generar un impacto súper significativo, por ejemplo, en la minería, construcción y la industria manufacturera", sostuvo Erick Saavedra, director del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Usach.

La especialista en ciencia y resistencia de materiales de la Universidad de Stuttgart, Vera Petrova, comentó que "esta es una conferencia muy importante, que permite interactuar con otros científicos. Es muy linda y fructífera".