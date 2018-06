Lo dice la ciencia: Las personas nacidas desde 1975 son cada vez menos inteligentes

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) reveló que la inteligencia de los jóvenes ha comenzado a caer al menos siete puntos por generación, descenso que comenzó con las personas nacidas en 1975.

La causa de esto, según la investigación, apunta a factores relacionados con el entorno, como determinados cambios en la enseñanza o la pérdida del hábito de la lectura para preferir computadores y las pantallas.

Según informó ABC, investigadores Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch, en Noruega, analizaron el coeficiente intelectual de jóvenes varones del país que ingresaron en el servicio militar obligatorio desde 1970 a 2009, 730.000 pruebas en total, descubriéndose que las puntuaciones disminuían en un promedio de siete puntos por generación.

En específico, quienes nacieron en 1991 obtuvieron uno cinco puntos menos que aquellos que nacieron en 1975, y tres puntos menos que quienes nacieron en 1962.

Se sugirió en la investigación que las causas -no definitivas- son los cambios en la manera en la que se enseñan las matemáticas y los idiomas; y la preferencia por la televisión y los computadores en vez de la lectura de libros.

Pese a estos resultados, los investigadores explicaron que lo que hoy se llama inteligencia en la era digital puede no ser lo mismo que se creía de forma clásica.

Por este motivo, expresaron que posiblemente no se pueda capturar la inteligencia con las pruebas tradicionales.