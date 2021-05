Descubren en Kenia la tumba más antigua de África: un pequeño niño enterrado hace 78.000 años

África es el lugar en el que nuestra especie nació biológica y culturalmente pero, mientras que en Eurasia hay multitud de evidencias tempranas de prácticas mortuorias, en ese continente apenas hay registros.

Hoy, un estudio internacional que publica Nature describe el enterramiento más antiguo de África: el de Mtoto, un niño enterrado hace 78.000 años en Kenia.

El enterramiento no solo es el más antiguo sino que además es la confirmación de que las poblaciones de la Edad de Piedra Media (Middle Stone Age) comenzaban a tener ritos funerarios.

Este hallazgo, coliderado por el equipo de la investigadora y directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) de España, María Martinón Torres, el Instituto Max Planck para el Estudio de la Historia Humana (Alemania) y los Museos Nacionales de Kenia, en colaboración con investigadores de una treintena de instituciones de todo el mundo, ocupa este miércoles la portada de Nature.

This week on the Nature cover: Interred in Africa. Remains represent the continent’s earliest known burial of a modern human. Browse the issue here: https://t.co/QL3NutlvPD pic.twitter.com/yAadk3AKSG