Noam Chomsky lidera cuestionamientos internacionales a Kast: "Promete restaurar el pinochetismo"

Más de 40 firmantes, entre intelectuales, políticos y organizaciones internacionales, entregaron una carta en la afirman que José Antonio Kast "ha presentado un programa político para revivir el legado de Pinochet".

El texto, emitido por la organización Internacional Progresista, indica que personalidades de 15 países "se unen en defensa de la democracia chilena de cara a las elecciones del 19 de diciembre".

El filósofo estadounidense Noam Chomsky, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, la escritora canadiense Naomi Klein, el ex diputado francés del Parlamento Europeo Jean-Luc Mélenchon, el compositor musical Nicolas Jaar y la novelista egipcia Ahdaf Soueif son parte de los firmantes del texto.

"José Antonio Kast ha defendido una y otra vez la dictadura militar y el violento golpe de Estado que la llevó al poder en 1973 (...) no sólo defiende el pinochetismo; también promete restaurar su legado en el gobierno", es parte de la carta.

"La solidaridad internacional falló al pueblo del Chile de Pinochet. No debe fallar a lxs chilenxs hoy", agrega el texto, para sentenciar: "Escribimos ahora en defensa de la democracia chilena, en defensa del abrumador voto apruebo para escribir una nueva constitución y en defensa de las mujeres, las naciones indígenas, lxs migrantes y los principios democráticos que la victoria de Kast podría traicionar una vez más".

BREAKING: Parliamentarians and public figures from over 15 countries — including @RashidaTlaib, @jeremycorbyn, @AdaColau, Noam Chomsky, and @ernestosamperp — unite in defense of Chilean democracy ahead of 19 December elections.



Join them now: https://t.co/rT8ifOZNSu pic.twitter.com/08iuxOiVJV