Tercera lengua mayoritaria: Idioma español llegó a 635 millones de hablantes en 2025

El número de hablantes de español creció un 5 por ciento en el último año, llegando hasta los 635 millones de hablantes, y es la tercera lengua mayoritaria del mundo tras el chino mandarín y el hindi, pero enfrenta riesgos como convertirse en "lengua sospechosa" en Estados Unidos, apuntó este domingo el Instituto Cervantes en la presentación del anuario 'El español en el mundo 2025'.

Así lo indicaron en rueda de prensa el director del Cervantes, Luis García Montero, y Francisco Moreno, director del Observatorio Global del Español, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la mayor del mundo en español.

"El español es una lengua mayoritaria. Hay registrados más de 600 millones de hablantes del español en el mundo, y más de 530 millones que tienen el español como lengua materna, es decir, el español es una lengua mayoritaria, es la tercera en el mundo, después del chino mandarín, que es la primera, y el hindi, que es la segunda", dijo García Montero.

En concreto, México es el país hispanohablante más grande del mundo, con cerca de 125 millones.

Asimismo, agregó Moreno, los estudiantes de español han crecido un 20 por ciento en los últimos diez años, lo que significa que el "futuro" de la comunidad de hablantes está en ese grupo de hijos de emigrantes, estudiantes, extranjeros que han ido a vivir a países hispanohablantes.

En este sentido, el informe subrayó que uno de cada diez hablantes nativos de español reside en países no hispanohablantes, dato que apunta a su relevancia como lengua migratoria.

"Uso sospechoso" en EE.UU.

No obstante, el español también enfrenta desafíos notables, como es el caso de Estados Unidos, donde hay 48 millones de personas que la utilizan como su primera lengua y ha sido criticado directamente por el presidente, Donald Trump, en medio de sus agresiva política antimigratoria lo que podría tener un impacto en su uso.

"Nadie va a dejar de hablar español en su casa porque llegue un presidente del gobierno y diga está mal hablarlo. Lo que ocurre es que afecta al prestigio de la lengua, al convertirla en sospechosa, convertir a los hablantes en sospechosos de ser candidatos a la deportación afecta al prestigio de la lengua, y en un plazo medio y largo sí que podría afectar a la continuidad de la lengua", dijo Moreno.