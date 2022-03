Precio de los alimentos subió 3,9% en un mes, marcado por el alza en los aceites y los lácteos

El indice de los precios mundiales de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) alcanzó un nuevo récord en febrero con un promedio de 140,7 puntos, es decir, un 3,9% más que en enero y un 24,1% más que hace un año.

En una nota, el organismo destacó que en la subida pesó el precio de los aceites vegetales, que aumentó un 8,5% desde el mes anterior y alcanzando así un nuevo récord, impulsado principalmente por el aumento de las cotizaciones de los aceites de palma, de soja y de girasol.

El pronunciado incremento del índice de precios de los aceites vegetales se debió principalmente a la sostenida demanda mundial de importaciones, que coincidió con algunos factores relacionados con la oferta, en particular las reducidas disponibilidades exportables de aceite de palma en Indonesia -el mayor exportador mundial-, las perspectivas más bajas de producción de soja en América del Sur y las preocupaciones sobre la reducción de las exportaciones de aceite de girasol debido a las perturbaciones en la región del Mar Negro.

Por otra parte, el índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en febrero un 6,4% más que en enero, impulsado por unos suministros de leche menores de lo previsto en Europa occidental y Oceanía, así como una demanda de importaciones persistente, especialmente de Asia septentrional y Oriente Medio.

El índice de precios de los cereales de la FAO se incrementó un 3,0% con respecto al mes anterior, debido al incremento de las cotizaciones de los cereales secundarios, pues los precios internacionales del maíz aumentaron un 5,1% como resultado de una combinación de preocupaciones continuadas sobre la situación de los cultivos en América del Sur, la incertidumbre en relación con las exportaciones de maíz de Ucrania y el aumento de los precios de exportación del trigo.

Los precios mundiales del trigo se incrementaron un 2,1%, principalmente a causa de la incertidumbre sobre los flujos de suministro totales desde los puertos del Mar Negro.

El índice de precios de la carne de la FAO se incrementó un 1,1% desde enero, pues las cotizaciones internacionales de la carne de bovino alcanzaron un nuevo récord en el contexto de una fuerte demanda mundial de importaciones y suministros limitados de ganado en Brasil, así como una elevada demanda de reconstitución de la cabaña ganadera en Australia.

