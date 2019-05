Policía encaró a mujer por maltrato a su mascota: "No le hagas la vida de mierda a tu perro"

Una policía encaró a una vecina en Buenos Aires, Argentina por la forma en que maltrataba a su perro y su discurso se volvió viral.

La oficial Patricia Muñoz se acercó a la mujer junto a un grupo animalista, tras recibir una denuncia de los vecinos del sector pues tenían al perro amarrado y en malas condiciones.

Que les parece la actitud de esta oficial defendiendo a un perrito mal tratado??? Los leo... pic.twitter.com/ErD7K4QMYc — 💙Gabriel Alegre🍮🍮 (@alegre_biel1971) 6 de mayo de 2019

"Tienes que tener al animal como corresponde. No estamos en 1960, que se tenía a los animales atados y se morían de hambre. Suéltalo, cuídalo y déjalo", le recriminó a la dueña del perro.

La policía sacó aplausos en redes sociales por intentar enseñarle a la mujer: "Si se pierde hay gente como nosotras que te va a llamar y te va a escribir, porque seguro que celular tienes, para el portón no tienes, para ir a castrarlo no tienes (...) me molesta tu actitud, así nunca vas a salir adelante".

"Si quieres tener el perro, tenlo suelto y como corresponde. No le hagas la vida tan de mierda al animal. El animal no pidió ser tu perro. Tú lo agarraste y, si lo agarraste, tienes que ser responsable como con tus hijos", siguió, mientras les advirtió que se llevaría al perro si lo seguían descuidando.

En Twitter y Facebook destacaron a Muñoz, quien estos días también rescató a otro perro y logró que una familia lo adoptara.

Me parece que es ella y que logro salvar al perrito ❤❤ pic.twitter.com/GpxRgGOd5e — Julieta (@JuliiJuarez3) 6 de mayo de 2019

Es mi mamá💘la mujer mas hermosa que conozco — Camila Muñoz (@camilamunozok) 6 de mayo de 2019

Es muchisima la gente que me hablo para felicitar a mi mamá, posta estamos leyendo todo y esta super agradecida por el apoyo❤ — Camila Muñoz (@camilamunozok) 7 de mayo de 2019