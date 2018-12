Las deudas pendientes a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Hace exactos 70 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París (10 de diciembre de 1948), tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y surgió como un ideal común para todos los pueblos y naciones al establecer por vez primera los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo.

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", dice el primer artículo de la Declaración que señala también, en su segundo, que "que esas libertades y derechos son sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".

Sus 30 artículos recogen -entre otros puntos- que "todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, alimentación, vestido o la vivienda o los servicios sociales necesarios", y también que "nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre".

“We need more respect. Greater justice. We need to uphold human equality and dignity. And we can achieve this. All of us, wherever we are, can make a difference, by standing up for everyone's human rights.” - @mbachelet #StandUp4HumanRights #UDHR70 #HumanRightsDay pic.twitter.com/05hSzRWWmm