Analista internacional: El Pacto Migratorio no obliga a ningún país a recibir migrantes

La abogada especialista en derecho internacional Paz Zárate aseguró en El Diario de Cooperativa que el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas (ONU), del cual se restó Chile, no obliga a los países a recibir migrantes, no crea derechos y no elimina fronteras.

"La soberanía nacional es uno de los principios rectores de este diálogo que se llama pacto, no es un tratado. La soberanía nacional es uno de los principios rectores y no obliga a ningún país a recibir migrantes", precisó.

La académica calificó como "una negativa un poco extraña" que el Gobierno de Sebastián Piñera haya decidido restarse del pacto -el cual debe ser aprobado el 19 de diciembre en la Asamblea General de la ONU- y que "no se entiende mucho" la decisión.

"Es un pacto no vinculante, pero que sí tiene muchos beneficios y que es un esfuerzo global de diálogo sobre la migración que sí tiene un valor", manifestó, explicando que con este pacto se busca "coordinar ciertas acciones sobre la base de ciertos parámetros básicos de derechos humanos que ya existen".

Zárate enfatizó que "el pacto no está creando derechos. Estos derechos humanos de los migrantes ya existen en tratados o en declaraciones que ya son parte del ordenamiento jurídico chileno porque Chile ha ratificado y firmado, y esos tratados ingresan -vía Artículo 5° de la Constitución Política de Chile- al sistema legal chileno".

"Es decir, estamos obligados por derecho nacional e internacional en el sistema actual", recalcó.

La abogada aseveró que "este pacto no está creando nada que ya no exista, lo que hace es sistematizar distintos estándares que ya existe y de los que Chile ya es parte, y lo que intenta es promover un diálogo en la comunidad internacional respecto del fenómeno global. No hay en él, por ejemplo, el riesgo de borrar fronteras".

Además, Zárate advirtió "restarse a una instancia internacional de diálogo sobre migración es también restarse a ejercer un liderazgo sobre este tema".

"Si Chile tiene preocupación sobre el tema, si regionalmente existen flujos migratorios que son complicados de enfrentar, el momento de hacer presente esa preocupación es en una instancia de diálogo y no fuera de ella", sentenció.