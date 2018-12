Bachelet: Los migrantes tienen los mismos derechos humanos que todos los demás

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, celebró este lunes la firma del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas que suscribieron más de 150 países y del cual Chile se restó.

La ex Mandataria, en su cuenta de Twitter, agradeció a los Estados miembros de la ONU por haber adoptado este pacto y sostuvo que "es un poderoso compromiso para proteger los derechos humanos de todos los migrantes, en cualquier lugar".

Y enfatizó: "Los migrantes tienen los mismos derechos humanos que todos los demás".

I thank @UN Member States for adopting the Global Compact #ForMigration on this #HumanRightsDay. The Compact is a powerful commitment to protect the #humanrights of all #migrants, everywhere. Migrants have the SAME human rights as everyone else. #StandUp4HumanRights