Hombre de 80 años terminó sus estudios en el colegio y quiere sacar una carrera

Demostrando que nunca es tarde para aprender, Víctor Nicolás Brígido se convirtió en noticia en Oaxaca, México, donde se graduó del colegio a sus 80 años.

El agricultor ya llevaba tres años seguidos caminando decenas de kilómetros todos los jueves para asistir al Centro de Educación Abierta 04 Tuxtepec, según destacó la vocería del gobierno de Oaxaca.

"Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas. Decidí aprender para que el día en que yo me muera lo que estudié se quede aquí, en la cabeza, y eso me voy a llevar", contó don Víctor, quien fue destacado como uno de los mejores estudiantes.

Brígido reveló que cuando niño no fue a la escuela "porque no entendía el español, hablaba mi lengua madre, el chinanteco (del pueblo originario del mismo nombre); ya cuando fui muchacho, aprendí poco a poco a hablar el español".

Pero ahora quiere seguir aprendiendo e incluso sacar una carrera para ser profesional, "aunque por la pandemia por el Covid-19, esto se vuelve un poco más difícil, pero me siento muy contento de lo que he logrado".

Lo aprendido en el colegio ya le está siendo útil en el día a día, según relató, pues ahora puede comercializar mejor sus productos, saber cómo cobrar por su trabajo en el campo y apoyar en su comunidad.