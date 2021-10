Fotógrafa borró todas las fotos de una boda por el mal trato de los novios

Una fotógrafa tomó la decisión de borrar todas las imágenes que tomó en una boda debido a los malos tratos que recibió de parte de los novios.

A través de Reddit, la mujer contó que era peluquera canina y fotógrafa aficionada, por lo que los novios no dudaron en pedirle que se encargara de tomar fotos en ese día especial.

Para ahorrar en los gastos, le ofrecieron 250 dólares (197 pesos chilenos) por trabajar las diez horas que duraría el evento "más feliz de sus vidas", a lo que ella aceptó.

Su trabajo comenzó a las 11 de la mañana, cuando salió junto a la novia para retratarla en distintos lugares previo al evento. Luego siguió tomando fotografías a la recepción y la boda en sí.

Los problemas comenzaron a eso de las cinco de la tarde cuando se sirvió la comida. "Me dijeron que no podía parar a comer porque tenía que seguir ejerciendo de fotógrafa. De hecho, no me guardaron sitio en ninguna mesa. Me empecé a cansar y a arrepentirme de haber aceptado este trabajo por casi nada", contó.

"La peor parte (al menos para mí) fue que ni siquiera se me dio un vaso de agua. Encima hacía mucho calor, por encima de 40°C, y no había aire acondicionado", agregó.

Cuando no podía más, decidió acercarse al novio para pedirle 20 minutos de descanso a lo que él se negó e incluso la amenazó con no pagarle por el trabajo.

Enojada, la fotógrafa decidió reaccionar drásticamente: "Le pregunto si está seguro de lo que me dice y me dice que sí, así que borré todas las fotos que hice frente a él y me fui diciéndole que ya no era su fotógrafa".

La mujer decidió subir la historia con el objetivo de preguntarle a los usuarios de Reddit si estuvo bien su actuar.