El documental que narra la historia de otro hombre "tragado" por una ballena

El fin de semana, un joven venezolano de 24 años fue succionado y, posteriormente, "escupido" por una ballena jorobada en el sector de Bahía Águila, en Punta Arenas, Región de Magallanes.

La noticia causó revuelo mundial debido a lo inusual del caso, y pese a que su protagonista humano resultó sano y salvo: medios como la BBC, The New York Times y The Washington Post -dentro de otras decenas o cientos- han informado sobre el acontecimiento.

No obstante la rareza, no es primera vez que ocurre algo de esta naturaleza: el 11 de junio de 2021, en Massachussets, Estados Unidos, un buzo pescador de langostas Michael Packard fue engullido -también por una ballena jorobada- mientras trabajaba a 10 metros de profundidad, bajo el agua.

Su historia quedó retratada en el documental "In the Whale: The Greatest Fish Story Ever Told", dirigido por David Abel y estrenado el año pasado.

Inopinadamente, Packard se encontró rodeado de oscuridad y aterrorizado: "Pensó que había sido tragado por un tiburón", explicó Abel a Lo Que Queda del Día, de Cooperativa.

El documentalista puntualizó que, a diferencia del caso del sur de nuestro país, el "Jonás" norteamericano llegó a estar unos 30 a 40 segundos dentro de la boca del cetáceo, para luego ser expulsado, "escapando, milagrosamente, sin heridas graves".