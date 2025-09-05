Carabineros acogió a pudú con lesiones tras ser entregado en retén de Mehuín

A través de redes sociales se dio a conocer el tierno rescate de Carabineros en Mehuín, región de Los Ríos, tras la entrega de un pudú en un retén de la localidad.

En fotografías publicadas por las autoridades se puede ver al pequeño ciervo envuelto en una manta en brazos de un funcionario, mientras que en una segunda imagen se le puede ver recostado en el suelo junto a un balde con agua.

El animal fue encontrado a unos 8 kilómetros del retén, en la localidad de Yeco, y presentaba una lesión en una de sus extremidades, por lo que Carabineros lo entregó al servicio veterinario de la Municipalidad de Mariquina. Su cuidado y recuperación se coordinaron con el SAG para asegurar su retorno al hábitat natural.