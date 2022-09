China clonó por primera vez un lobo ártico, especie bajo amenaza de extinción

Una empresa biotecnológica china ha clonado por primera vez un ejemplar de lobo ártico, un animal catalogado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza como especie amenazada, informaron medios estatales.

La clonación, fruto de dos años de investigación, fue anunciada por la compañía Sinogene Biotechnology 100 días después del nacimiento del animal, un lobo llamado "Maya" que según los responsables del proyecto se encuentra en buen estado de salud en un laboratorio de la firma ubicado en la provincia de Jiangsu (este).

Beijing-based gene firm Sinogene Biotechnology & Harbin Polarland announced the successful cloning of the world’s 1st wild arctic wolf on Mon. The wolf is now 100 days old and in good health. pic.twitter.com/BrhHeqA3tu

La célula donante fue obtenida a partir de una muestra de piel de una hembra de lobo ártico de origen canadiense, el ovocito procedía de una perra cuya raza no ha sido precisada y la gestación la desarrolló otra hembra de perro de raza Beagle, explicó el subdirector de Sinogene, Zhao Jianping.

Los científicos implantaron un total de 85 embriones en los úteros de siete perras Beagle, indicó Zhao, quien agregó que la elección de un perro para gestar el clon se debe a las similitudes genéticas entre ambas especies.

Según el director de la empresa, Mi Jidong, citado por el diario oficialista Global Times, se trata del primer caso en el mundo de clonación de un lobo ártico.

"Maya" será trasladada dentro de algún tiempo a Harbon Polarland, un parque temático en la provincia de Heilongjiang (noreste), donde inicialmente no se incorporará al resto de los lobos árticos que viven en ese lugar ante la posibilidad de que no se adapte a la convivencia en manada.

Expertos citados por el rotativo chino señalaron que el éxito de este proyecto de clonación abre la puerta a la reproducción artificial de otros animales amenazados o en riesgo de extinción para garantizar la supervivencia de esas especies al incrementar su población.

World’s 1st cloned wild arctic wolf makes its debut via video, 100 days after its birth in a Beijing lab. Its birth is believed to pioneer breeding of more rare and endangered animals through cloning technology. -globaltimes.cn/page/202209/1275594.shtmlpic.twitter.com/YQYuhjG0kt