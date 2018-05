Conocido cazador murió atacado por un búfalo luego de matar a un miembro de su manada

El conocido cazador profesional sudafricano Claude Kleynhans, de 54 años, murió luego de ser atacado por un búfalo en lo que fue descrito como un "insólito accidente" por medios locales.

El cazador había matado minutos antes a otro búfalo, y mientras se disponía a cargar el cadáver del animal en su jeep, fue embestido por sorpresa por su compañero de manada.

Se cree que Kleynhans murió de forma casi inmediata, pues el animal salvaje le perforó la arteria femoral.

Hunting in Africa is dangerous AF - Well-known hunter, Claude Kleynhans (54) killed by buffalo via /r/JoeRogan https://t.co/UJwJAxjN66 pic.twitter.com/neTbRQIyXf