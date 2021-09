Empresa de genética lanzó proyecto para resucitar a especies extintas y "sanar" la Tierra

Una empresa estadounidense especializada en genética anunció este lunes que busca ser pionera en la "desextinción" de especies animales y "recuperar" al mamut lanudo de la tundra ártica, desaparecido hace miles de años, para combatir el cambio climático y "sanar" la Tierra.

Colossal, cofundada por los empresarios y científicos Ben Lamm y George Church, ha recaudado 15 millones de dólares de capital para un proyecto que pretende crear, mediante el sistema de edición genética CRISPR, un "híbrido elefante-mamut" que pueda sobrevivir en el Ártico, según dijo en un comunicado.

"Nunca antes ha podido la humanidad aprovechar el poder de esta tecnología para reconstruir ecosistemas, sanar nuestra Tierra y preservar su futuro a través de la repoblación de animales extintos", indicó Lamm, fundador de conocidas empresas como Hypergiant y que es consejero delegado de Colossal.

La firma aprovecha "el progreso exponencial que se ha hecho en tecnologías de lectura y escritura de ADN y lo aplica a problemas icónicos de conservación ecológica y secuestro de carbono", agregó Church, profesor de Genética en Harvard y experto mundial que ha contribuido a descubrimientos en este campo.

