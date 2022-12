Pandas gigantes silvestres, una madre y su cachorro, fueron avistados por una cámara en reserva china

Las cámaras infrarrojas en una reserva natural en la provincia suroccidental china de Sichuan capturaron imágenes de una madre panda gigante salvaje y su cachorro, una escena poco usual para la normalmente solitaria especie.

Los clips de video mostraron a una panda adulta paseando por el bosque en la reserva natural nacional de Tangjiahe, que con una mirada atenta deambulaba por el medio ambiente. Un cachorro de panda, que tropezó con las cámaras, la seguía.

El personal de la reserva recientemente encontró los videos mientras revisaba la información recogida por sus cámaras en el cuarto trimestre de este año.

"Se estima que el cachorro tiene alrededor de un año de edad. Este invierno puede ser el último que pase con su madre", dijo Huang Yan, experto del Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China.

Los expertos explicaron que los cachorros de pandas gigantes salvajes usualmente son criados por sus madres y al alcanzar los dos años de edad dejan a su progenitora para vivir independientemente.

Las cámaras han capturado múltiples videos e imágenes de pandas gigantes en el área este año, lo que evidencia un incremento de la población de pandas gigantes en la reserva.

Ubicada en el distrito de Qingchuan, la reserva de Tangjiahe tiene aproximadamente 40.000 hectáreas de superficie y forma parte del Parque Nacional del Panda Gigante. Es una reserva natural dedicada a la protección de los pandas gigantes y sus hábitats.

Have you ever seen a panda walking in heavy snow? Infrared cameras have captured rare sights in the Tangjiahe area of the Giant #Panda National Park in southwest #China's Sichuan Province. Multiple video records have shown that the population of giant pandas tends to increase. pic.twitter.com/xNwXVbYRt3