Cinco loros del zoológico Lincolnshire Wildlife Park en Inglaterra fueron retirados de la vista del público porque comenzaron a insultar a los visitantes y al personal.

"Se volvieron locos, me llamaban gordo cada vez que pasaba por delante", contó el director ejecutivo del lugar, Steve Nichols.

Según CNN Travel, estos loros grises africanos fueron entregados por cinco propietarios diferentes la misma semana y compartieron antes de ser exhibidos. Se presume que en ese momento comenzaron a compartir este afán por las blasfemias.

"Ellos literalmente, en un período de tiempo muy corto, comenzaron a insultar a los demás", dijo Nichols. "'Fuck off' es el más común", explicó Nichols.

"Tener un loro que maldice no es algo inusual, es algo que sucede probablemente tres o cuatro veces al año", dijo Nichols.

El zoológico contó que por la pandemia les llegaron más loros de los que siempre llegan porque los dueños pasaban más tiempo con ellos en casa y se daban cuenta de que necesitan más espacio.

