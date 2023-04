Murió Benjamin Ferencz, último fiscal de los juicios de Núremberg que seguía con vida

Benjamin Ferencz, último fiscal sobreviviente de los juicios de Núremberg en Alemania, que llevaron a los criminales de guerra nazi ante la justicia tras la Segunda Guerra Mundial, falleció el viernes a la edad de 103 años, informó NBC News, citando a su hijo.

El abogado egresado de la Universidad de Harvard, en calidad de fiscal jefe de Estados Unidos, logró condenas para 22 oficiales que dirigieron escuadrones de la muerte (Einsatzgruppen) en dicho conflicto, quienes formaban parte de la guardia personal de Adolf Hitler, consignó Infobae.

Ferencz declaró ante el tribunal que los oficiales realizaron -metódicamente- planes para exterminar a grupos étnicos, nacionales, políticos y religiosos "condenados en la mente nazi".

Todos los acusados fueron declarados culpables y 13 de ellos fueron condenados a muerte.

Today the world lost a leader in the quest for justice for victims of genocide and related crimes. We mourn the death of Ben Ferencz—the last Nuremberg war crimes prosecutor. At age 27, with no prior trial experience, he secured guilty verdicts against 22 Nazis.