Niño víctima de bullying dijo que quiere suicidarse y recibió apoyo masivo

El registro es dramático y se viralizó. Una desesperada mamá australiana grabó a su hijo de nueve años, Quaden Bayles, destrozado después de sufrir uno de constantes episodios de acoso escolar.

"Esto es lo que hace el bullying", exclama la mujer en el video: "Por favor, ¿pueden educar a sus hijos, a sus familias, a sus amigos?".

El menor, que tiene una condición de enanismo llamada acondroplasia, llora desconsolado e incluso le dice a su madre: "dame un cuchillo, me quiero matar". Según confesó la mujer, no era la primera vez que Quaden se sentía así.

Los seis minutos de video fueron vistos más de 16 millones de veces, provocando un masivo apoyo a Quaden desde todo el mundo.

Uno de los primeros en levantar la voz fue el actor Hugh Jackman, quien dedicó sentidas palabras a su compatriota: "eres más fuerte de lo que crees y no importa lo que suceda, tienes un amigo en mí", le dijo el actor de "Wolverine".

El actor de "The Walking Dead", Jeffrey Dean Morgan también se sumó a los sinceros mensajes para el pequeño, que se multiplicaron con hashtags.

El comediante Brad Williams fue más allá y lanzó una campaña de financiamiento colectivo en el sitio GoFundMe. Con el dinero quería pagarle un viaje de ensueño a Disneyland a la familia Bayles y propuso reunir 10 mil dólares.

La campaña juntó más de 360 mil dólares en pocos días (casi 300 millones de pesos chilenos), con donaciones desde todo el planeta.

La idea del humorista era mostrarle a Quaden que también hay personas buenas con las que se encontrará en la vida.

Según contó, el resto del dinero lo donarán a fundaciones contra el acoso y bullying.

Except here is a photo of me FaceTiming with him. You want the whole video too? Stop trying to get in the way of people doing the right thing you pathetic troll https://t.co/fQQQuvkRHP pic.twitter.com/qf4tuH1Ozm — Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020

Acusaciones posteriores

El caso atrajo tanta atención que usuarios de redes sociales fueron escépticos y difundieron la versión que el niño era un actor de 18 años. Pero el sitio Snopes, especializado en chequear "fake news", desmintió las acusaciones: realmente es un niño.

Las presuntas evidencias que se compartieron en redes sociales eran fotos de Quaden en Instagram junto al número 18 en una celebración, además de imágenes con ropa cara y lujos porque su familia tiene dinero. No obstante, quienes se fijaron bien en las postales leyeron en un letrero "Happy Birthday Garlen", el nombre de un amigo que estaba festejando la mayoría de edad.

En 2015, el pequeño también salió en las noticias de Australia por otro caso de bullying. En esa oportunidad lo presentaban como un niño de cuatro años.

There are a lot of people going around saying Quaden Bayles, the little boy with dwarfism, is actually 18-years-old and a scammer.



He is 9-years-old. He was born on December 13th, 2010.



Like any proud mother, she took lots of photos.



Stop being dicks. pic.twitter.com/uhMUKCtj5q — Danny Boy (@Care2much18) February 21, 2020