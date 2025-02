Proliferan en internet quienes radicalizan a niños mediante la extorsión y el abuso

Europol emitió este jueves una alerta para advertir del crecimiento de grupos en internet dedicados al "abuso infantil extremadamente violento", y alertó que estas comunidades buscan "normalizar la violencia y corromper a los menores".

La agencia europea de coordinación policial emitió lo que se conoce como una "Notificación de Inteligencia" para llamar la atención sobre el aumento de estas comunidades que "reclutan tanto a agresores como a víctimas" a nivel global y funcionan como "sectas lideradas por figuras carismáticas que manipulan y engañan".

📄 New Intelligence Notification calls attention to violent online communities threatening children.



The document focuses on the rise of online grooming cult groups dedicated to extremely violent child abuse.



Read more in our press release ⬇️