"Alianza de Ambición Climática": 66 países comprometen neutralidad de carbono para 2050

El Presidente Sebastián Piñera señaló este lunes, en el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática ONU 2019, que 66 países se han comprometido a alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en el año 2050.

Piñera dio a conocer en Nueva York los logros y resultados de la Coalición de Mitigación, liderada por Chile a pedido del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y con el apoyo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y el PNUD.

En este contexto, destacó que 66 países 10 regiones, 102 ciudades, 93 compañías y 12 inversores se han comprometido con lograr cero emisiones netas de dióxido de carbono para el 2050.

"Estamos muy contentos de anunciar que en pocos meses de trabajo, 66 países –es decir, uno de cada tres países en el mundo- se han comprometido con la carbononeutralidad hacia el año 2050. Eso significa que esos 66 países van a ser emisores cero de carbono y gases de efecto invernadero en el año 2050", dijo el Mandatario.

Hoy estamos anunciando una histórica e innovadora Alianza de #AmbiciónClimática. Muchos líderes han demostrado que impulsar la ambición de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional es tanto necesario como posible, pero otros países deben unirse. #UNGA pic.twitter.com/RRfKTjXajd — Carolina Schmidt (@CarolaSchmidtZ) 23 de septiembre de 2019

Piñera añadió que, si bien Chile continuará liderando los esfuerzos de mitigación en el camino hacia la conferencia de cambio climático COP25 Chile, esos esfuerzos continuarán ahora bajo "una histórica e innovadora Alianza de Ambición Climática",

"Muchos líderes han demostrado que impulsar la ambición de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional es tanto necesario como posible, pero otras naciones deben unirse. El año 2020 está a la vuelta de la esquina y debemos darnos cuenta que las decisiones deben tomarse ahora", dijo el Mandatario, que explicó que todos los esfuerzos tendrán como objetivo acelerar la transformación necesaria para cumplir con las metas del Acuerdo de París y en última instancia, estabilizar el aumento de la temperatura global a 1,5° Celsius.

Bajo la Huella de Mitigación de la Alianza de Ambición Climática, Chile se enfocará en presentar mejoradas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, alcanzando nuevos compromisos para lograr la carbono neutralidad para 2050. #UNGA pic.twitter.com/oGZr0P8Yji — Carolina Schmidt (@CarolaSchmidtZ) 23 de septiembre de 2019

Los miembros de la Alianza son los siguientes

Partes

Antigua y Barbuda

Argentina

Austria

Bahamas

Barbados

Bélgica

Belice

Benin

Cabo Verde

Chile

Comoros

Islas Cook

Costa Rica

Dinamarca

Dominica

República Dominicana

Estonia

Etiopía

Union Europea

Micronesia

Fiji

Finlandia

Francia

Alemania

Granada

Guyana

Islanda

Irlanda

Italia

Jamaica

Kiribati

Líbano

Luxemburgo

Maldivas

Mauricio

México

Monaco

Namibia

Nauru

Países Bajos

Nueva Zelanda

Nicaragua

Niue

Palau

Papua Nueva Guinea

Portugal

Islas Marshall

Samoa

Seychelles

Islas Solomon

Sudan del Sur

España

San Kitts y Nevis

Santa Lucia

San Vincent y las Granadinas

Suriname

Suecia

Suiza

Timor Oriental

Tonga

Trinidad y Tobago

Tuvalu

Reino Unido

Uruguay

Vanuatu

Regiones/Estados

Australian Capital Territory (Australia)

California (EEUU)

Catalonia (España)

Hawaii (EEUU)

Jämtland Härjedalen (Suecia)

New York (EEUU)

Queensland (Australia)

Scotland (Reino Unido)

South Australia (Australia)

Victoria (Australia)

Ciudades

Aarhus (Dinamarca)

Abidjan (Costa de Marfil)

Accra (Ghana)

Addis Ababa (Etiopia)

Albertslund (Dinamarca)

Allerød (Dinamarca)

Amman (Jordania)

Amsterdam (Países Bajos)

Assens (Suiza)

Athens (Grecia)

Auckland (Nueva Zelanda)

Austin (EEUU)

Barcelona (España)

Beverly (EEUU)

Boston (EEUU)

Buenos Aires (Argentina)

Cape Town (Sudáfrica)

Chengdu (China)

Chicago (EEUU)

Ciudad de México (México)

Copenhagen (Dinamarca)

Curitiba (Brasil)

Dakar (Senegal)

Dallas (EEUU)

Dar es Salaam (Tanzania)

Dhaka (Bangladesh)

Dubai (Emiratos Árabes Unidos)

Durban (eThekwini) (Sudáfrica)

Fredericia (Dinamarca)

Frederiksberg (Dinamarca)

Frederikshavn (Dinamarca)

Guadalajara (México)

Hanoi (Vietnam)

Heidelbergn (Alemania)

Helsingør (Dinamarca)

Ho Chi Minh City (Vietnam)

Hoboken (EEUU)

Høje-Taastrup (Dinamarca)

Hong Kong (China)

Honolulu (EEUU)

Houston (EEUU)

Jakarta (Indonesia)

Jammerbugt (Dinamarca)

Johannesburg (Sudáfrica)

Kampala (Uganda)

Karachi (Pakistán)

Køge (Dinamarca)

Kuala Lumpur (Malasia)

Lagos (Nigeria)

Lejre (Dinamarca)

Lemvig (Dinamarca)

Lima (Perú)

Lisbon (Portugal)

Lolland (Dinamarca)

London (Reino Unido)

Los Angeles (EEUU)

Madrid (España)

Medellín (Colombia)

Melbourne (Australia)

Middelfart (Dinamarca)

Milan (Italia)

Montréal (Canadá)

Mosier (EEUU)

Nairobi (Kenia)

Nanjing (China)

New Orleans (EEUU)

New York City (EEUU)

Oslo (Noruega)

Paris (Francia)

Philadelphia (EEUU)

Pittsburgh (EEUU)

Portland (EEUU)

Qingdao (China)

Quezon City (Filipinas)

Quito (Ecuador)

Randers (Dinamarca)

Rio de Janeiro (Brasil)

Rome (Italia)

Roskilde (Dinamarca)

Rotterdam (Países Bajos)

Salt Lake City (EEUU)

Salvador (Brasil)

Samsø (Dinamarca)

San Francisco (EEUU)

Santa Monica (EEUU)

Santiago (Chile)

São Paulo (Brasil)

Seattle (EEUU)

Seoul (Corea del Sur)

Sønderborg (Dinamarca)

Stockholm (Suecia)

Sydney (Australia)

Tel Aviv (Israel)

Tokyo (Japón)

Tshwane (Sudáfrica)

Vancouver (Canadá)

Vejle (Dinamarca)

Venice (Italia)

Warsaw (Polonia)

Washington, D.C. (EEUU)

West Hollywood (EEUU)

Yokohama (Japón)

Empresas

AB Electrolux

ACCIONA

ADEC Innovations

Alaya Consulting Limited

América Móvil S.A.B. de C.V.

Arab Printing Press

ASICS Corporation

AstraZeneca

Atlassian Corporation Plc

Australian Ethical Investment

Banka BioLoo

Bharti Airtel Limited

BT

Burberry Plc

Carbon Asset Developer Associates Grenada Limited

City Developments Limited

Co-operative Group Limited

Croda International

Cybercom Group AB

Dalmia Cement

Danone

Deutsche Telekom AG

Dexus (Australia)

Eco-Steel Africa Ltd.

Edge Environment

EDP - Energias de Portugal S.A.

Elopak AS

En+ Group

Enel S.p.a.

EQUIPOS MOVILES DE CAMPANA ARPA

Ericsson Group

Firmenich

Footprint

FullCycle

Globesight

Glovo

Grupo Malwee

Guess, Inc.

Hannon Armstrong Capital, LLC

Hewlett Packard Enterprises

Iberdrola

Ingka Group

Inter IKEA Group

International Flavours & Fragrances Inc.

Intuit

Klabin S.A.

KLP

Levi Strauss & Co.

L'Oréal

MAAL Associates, LLC

MaCher (EEUU) Inc.

Mahindra Group

MARUI GROUP CO.,LTD

Natura & Co

Nestlé S.A.

Nokia

Novo Nordisk

Novozymes

NRG Energy Inc.

Orange Group

Ørsted

Pago Company Ltd.

PensionDanmark

Pier2 Marketing

Reliance Jio Infocomm Limited

Royal DSM

Saint-Gobain

Salesforce.com, Inc

SAP

Scania

Schneider Electric

Seventh Generation, Inc.

Signify

Singapore Telecommunications Ltd (Singtel)

SkyPower

Smart Phases Inc.

Sodexo

SUEZ

Swiss Reinsurance

TDC A/S

Telefónica

Telia

Unilever

Viña Concha y Toro

Vodafone Group Plc

Wipro

Zurich Insurance

'Net-Zero by 2050'

Broad Group

Interface

Kering

Safaricom

Tiffany & Co

Virgin Group

Inversores

Alecta

Allianz SE

AMF

CalPERS

CDC

CDPQ

Folksam Group

Nordea Life and Pension

PensionDanmark

Storebrand

Swiss Re

Zurich