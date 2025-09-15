Agujero en la capa de ozono en el Antártico alcanzó los 21,08 millones de kilómetros cuadrados

El agujero de ozono sobre el Antártico alcanzó los 21,08 millones de kilómetros cuadrados en la primera mitad de septiembre, informó este lunes el Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copernicus (CAMS), en la víspera del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.

La superficie del actual agujero cuenta con dimensiones superiores a la media para la primera quincena de septiembre, pero es "inferior al máximo histórico de ese periodo", según un comunicado del Programa Copérnicus de la Unión Europea para la observación de la Tierra.

Este año, el hemisferio sur vio antes que en 2024 el agujero, pues de acuerdo con mediciones anteriores a septiembre la superficie sin ozono alcanzaba ya los 15 millones de kilómetros cuadrados.

El fenómeno, que aparece en el océano Antártico entre agosto y diciembre, "se desvió del patrón de 2023, para ser más comparable con el de 2024 y la media de 1979-2022", indicó el comunicado de Copérnicus en alusión a la reciente evolución más reciente del agujero de ozono en esta región del planeta.

Para Laurence Rouil, directora del CAMS, "el agujero de ozono de 2025 muestra un patrón altamente variable, lo que subraya la importancia de contar con previsiones y análisis fiables".

La duración y extensión de la capa de ozono, conforme al programa europeo de observación de la Tierra, depende de las dinámicas atmosféricas y factores químicos, lo que explica las fluctuaciones de la amplitud del agujero.