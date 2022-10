Los niveles de gases de efecto invernadero alcanzaron nuevos récords en 2021

Los niveles de los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera registraron en 2021 nuevos récords, según un informe publicado este miércoles por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que alertó en especial de una subida nunca vista en la concentración de metano.

Los niveles de ese gas registraron su mayor incremento anual desde que se comenzó a medir sistemáticamente su presencia en la atmósfera hace casi 40 años y, según la OMM, el motivo aún no está suficientemente claro y puede ser una combinación de causas naturales y de actividad humana.

En principio, la agencia apunta que la subida de los niveles de metano procede principalmente de áreas tropicales y, sobre todo, con muchas zonas pantanosas, donde la crisis climática puede estar acelerando la descomposición de materia orgánica y, con ello, aumentando la emisión de metano.

Otras fuentes importantes de este gas son los cultivos de arroz y el ganado vacuno, según recordó en una conferencia de prensa el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.

Mientras, los niveles de dióxido de carbono -el principal gas de efecto invernadero y que es responsable de un 80 % al calentamiento global- crecieron entre 2020 y 2021 por encima de la media de la última década y las mediciones hechas en los últimos meses apuntan a que esa subida continúa en 2022.

Según Taalas, el recorte de emisiones que se ha visto en numerosos países -tanto permanente como por los confinamientos de la covid-19- no se ha reflejado hasta ahora en la atmósfera.

También siguen creciendo los niveles de óxido nitroso, el tercer gas más importante en materia de crisis climática.

In yet another ominous climate change warning, atmospheric levels of the three main greenhouse gases -- carbon dioxide, methane and nitrous oxide -- have reached new highs. This means our planet will continue to warm.



🔗https://t.co/aCJ2WOsLJJ#StateOfClimate #COP27 pic.twitter.com/ywcveodD4A