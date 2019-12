A contrarreloj: la COP25 afronta negociaciones "in extremis" en su jornada final

La COP25 del Clima de Madrid enfila sus últimas horas con negociaciones "in extremis" y con la posibilidad de tener que "ir a la prórroga" hasta la madrugada del sábado, algo habitual en los 25 años de historia de estas reuniones internacionales.

Lo recordaba el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una entrevista con la agencia EFE, cuando señalaba que las cumbres se cierran en el último momento y todavía es posible obtener resultados relevantes. Madrid no parece que vaya a ser la excepción.

Las "tensiones" en las negociaciones de la COP25, apuntaba ayer jueves la ministra española en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se centran en la disparidad de posturas de los delegados sobre el ritmo de su ambición climática.

Y es que, si hay palabras que se han repetido en estos doce días de Cumbre del Clima, estas son las de "elevar la ambición", a pesar de que estos términos no se discutían en las negociaciones.

La regulación de los mercados de carbono (artículo 6 del Acuerdo de París) ha sido uno de los puntos angulares. Un acuerdo deseable, aunque no imprescindible en este momento, según fuentes de las negociaciones, que consideran preferible la ausencia del mismo a un mal acuerdo.

El reconocimiento, por primera vez, de la importancia crítica de los océanos como parte integral del sistema climático de la Tierra tanto para la mitigación como para la adaptación sería -si finalmente se mantiene la redacción de los grupos de trabajo- uno de los logros, además de avances en los mecanismo de financiación como el fondo verde del clima.

Y es que "el tiempo se acaba", lema de esta conferencia, nunca ha estado tan presente en las intervenciones de los dirigentes políticos, científicos, empresarios y organizaciones ecologistas, entre otros.

El secretario general de las Naciones Unidas hizo un llamamiento hoy a todos los países para que envíen un mensaje de "ambición" y les ha instado a alinear sus objetivos climáticos con los de la ciencia para que la temperatura no supere los 1,5 grados a final del siglo.

En el último día de la cumbre climática COP25 que tiene lugar en Madrid, el responsable de la ONU ha publicado en su cuenta de Twitter el mensaje de Guterres acompañado de un video de apenas un minuto grabado en la sede de la cumbre.

On the last day of #COP25 I appeal to countries to send a message of ambition to the world - to align their climate objectives to science, and commit to stronger #ClimateAction. pic.twitter.com/uxRU2P8iHB