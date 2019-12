COP25: Comenzó la cumbre que deberá sentar las bases de una nueva acción climática

Sigue el Minuto a Minuto de la COP25 Chile-Madrid

Este lunes arrancó en Madrid la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2019 (COP25), que debe sentar las bases para una nueva fase de acción climática y para cuya organización se ofreció el gobierno de España tras la renuncia de Chile a causa de la grave crisis interna que vive el país.

En un acto protocolario esta mañana entre la ministra de Medio Ambiente chilena, Carolina Schmidt, y su homólogo polaco, Michal Kurtyka -que presidió la versión anterior-, Chile recibió la presidencia de la COP25 que viene marcada por la dificultad para encontrar consensos en torno al artículo 6 del Acuerdo de París, el de los bonos de carbono.

Tras recoger el testigo, Schmidt lamentó el cambio de sede, pero aseguró que nuestro país "no renunció a la convicción profunda de la necesidad del pueblo chileno y del mundo entero de empujar con urgencia la acción climática".

Schmidt recordó que Chile toma esta presidencia "en representación de América Latina y el Caribe", donde los países en vías de desarrollo se ven "fuertemente afectados por el cambio climático".

"Tenemos problemas sociales, ambientales y económicos distintos a los países desarrollados que se profundizan con el cambio climático; son urgencias diferenciadas que solo podemos enfrentar si trabajamos juntos con el multilateralismo y con solidaridad", aseveró.

Asimismo, la chilena pidió ampliar la "ambición", un término que ha sido tomado como símbolo de esta Cumbre, y aseguró que los compromisos adquiridos en 2015 en el Acuerdo de París "no son suficientes".

"La transición al desarrollo sostenible bajo en emisiones y resiliente al clima debe ser más rápida, mas inclusiva y más colaborativa", enfatizó.

En apenas un mes se activó la gigantesca logística que requiere una cita como esta, donde se suceden las reuniones técnicas y científicas, las sesiones plenarias en las que participan delegaciones oficiales de casi 200 países y las visitas de numerosos jefes de Estado y de Gobierno y responsables de organismos internacionales, además de gran número de activistas y líderes sociales.

En la ceremonia de apertura de la 25 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático participan hoy, entre otros, el secretario general de la ONU, António Guterres, el presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la ministra chilena de Medio Ambiente y presidenta de la cumbre, Carolina Schmidt.

"We inherited the planet from our parents, and we need to hand it over to future generations" - @KurtykaMichal, President of #COP24, formally opens the @UN #ClimateChange Conference #COP25 before handing over the Presidency to @CarolaSchmidtZ. Webcast > > https://t.co/wVZtMiqAWA pic.twitter.com/eJtiHO6nHy