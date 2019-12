Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, planteó en Cooperativa que la responsabilidad por la falta de acuerdos en la cumbre COP25 no es totalmente de la ministra Carolina Schmidt, sino que también de su equipo negociador.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Van der Meer sostuvo que "hay que ser justos, nosotros tomamos una labor bien difícil, para la organización de la COP25, una COP que no quiso hacer Brasil y de hecho fue el Ministerio de Relaciones Exteriores que en su momento recomendó no tomarlo en Chile".

"No se puede culpar 100 por ciento a la ministra, aquí hay un equipo que tenía una expertiz notoria para generar alianzas con los otros países. Chile no puede manejar esto solo y las alianzas se van construyendo con las confianzas y eso claramente no lo tenía la ministra", recalcó.

"Lo más importante era el artículo 6 del Tratado de París y eso no se discutió (...) no fue fructífero y por eso es un fracaso tan grande para la humanidad, no para Chile solamente", lamentó.