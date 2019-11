España ofreció ayuda a la activista Greta Thunberg para llegar a COP25 en Madrid

La ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha respondido a la petición de ayuda de la joven activista sueca Greta Thunberg para poder llegar a Madrid y participar en la Cumbre del Clima que se celebrará del 2 al 13 de diciembre próximos.

Ribera refiere en un mensaje por la red social Twitter que a España le encantaría ayudarla a cruzar el Atlántico de regreso, y que espera ponerse en contacto con ella para hacerlo posible.

"Querida Greta, sería genial tenerte aquí en #Madrid. Has hecho un largo viaje y nos ayudas a todos a generar preocupación, abrir mentes y mejorar la acción. Nos encantaría ayudarte a cruzar el Atlántico de regreso. Abierta a ponerme en contacto para hacerlo posible", escribió la ministra en respuesta a un tuit de la activista sueca, de 16 años.

Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid . You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR

La estudiante en la misma red social pedía ayuda desde el continente americano para poder trasladarse a Madrid, donde finalmente se celebrará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en lugar de en Santiago de Chile, donde estaba prevista inicialmente y que el Gobierno renunció a acoger por la situación interna ante manifestaciones de protesta.

"Como #COP25 se ha trasladado oficialmente de Santiago a Madrid Necesitaré ayuda. Resulta que he viajado por medio mundo, por el camino equivocado. Ahora necesito encontrar una manera de cruzar el Atlántico en noviembre ... Si alguien pudiera ayudarme a encontrar transporte, estaría muy agradecida", solicitaba Thunberg en un tuit.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

- > https://t.co/vFQQcLTh2U