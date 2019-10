PreCOP25 cerró con llamado a más ambición y acción ante crisis climática

La reunión PreCOP25 concluyó este jueves en San José de Costa Rica después de tres días de conversaciones con llamados a aumentar la ambición y las acciones dirigidas a cumplir las metas ambientales globales, pero también con la urgencia de atender el problema con una perspectiva de derechos humanos.

Esta cita preparatoria a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático (COP25), que acogerá Chile en diciembre próximo, enfocó sus actividades en la necesidad de incrementar la ambición sobre las metas climáticas, y especialmente en mirar las soluciones basadas en la naturaleza como una clave.

In this way we conclude a successful #PreCOP25 full of challenges to address, in order to fight climate change. The commitment of all of us is to act now! #WhoSaidItIsImpossible pic.twitter.com/8VXFC3jtHq