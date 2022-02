Diputada Orsini y su mes siendo vegana: Fue difícil, pero también gratificante

La organización Veganuary destacó la participación de chilenos en su campaña para probar el veganismo durante el mes de enero y valoró la experiencia que vivieron -entre otros- los diputados del Frente Amplio Maite Orsini y Diego Ibáñez, así como la parlamentaria electa Camila Musante.

El desafío implicó eliminar alimentos de origen animal de su dieta, es decir carne, lácteos y huevos, entre otros.

"Fue un mes difícil, tanto por la falta de conocimientos sobre recetas, productos y donde encontrarlos, cómo porque creo que hacerlo de manera colectiva, con amigos, familia o pareja debe ser más fácil. Sin embargo, también fue un mes gratificante porque aprendí que es perfectamente posible vivir causando menos dolor", relató Orsini.

Musante, quien desde marzo representará al distrito 14 en la Cámara Baja, consideró que "fue una experiencia extremadamente valiosa que me hizo adquirir muchísima más consciencia no solamente sobre la alimentación que ingerimos, sino que el respeto hacia los animales no humanos en todos los sentidos".

Para Mauricio Serrano, director para Latinoamérica de Veganuary, los participantes experimentaron "grandes y positivos cambios, por el cual muchos mantendrán este nuevo estilo de vida en favor del planeta, los animales o la salud".