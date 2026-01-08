La reciente ley que reconoce al río Mapocho como humedal urbano busca proteger su biodiversidad y funciones ecológicas dentro de la ciudad. Según el académico César Mattar, director del Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Mayor, este ecosistema cumple un rol clave en la purificación del agua y en el equilibrio ambiental de Santiago.

En la entrevista, el experto profundiza en qué se entiende por humedal urbano, por qué el río Mapocho cumple con estas características y cuáles son los desafíos para su protección en un entorno altamente intervenido.

